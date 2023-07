Segunda vítima de acidente em Inhapim, morre depois de cinco dias internado

Morreu nesta quinta-feira (20), a noite, o jovem que se envolveu em um acidente no último domingo (16). Narcélio Fernandes de Oliveira, de 21 anos, estava internado no Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O carro que ele estava bateu contra uma picape na BR-116, no local conhecido como Cachoeirão, em Inhapim. Quatro pessoas estavam no carro. Paulo Guedes, de 43 anos, já havia morrido horas depois do acidente.

O motorista da picape (Hilux) disse no dia do acidente, que o carro menor (veículo gol) saiu de uma entrada de terra e que, quando acessou a rodovia federal atravessou na frente da picape.

Narcélio era morador de São João do Oriente. O corpo dele está sendo velado agora pela manhã na capela velório da cidade onde ele morava.