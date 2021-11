Segunda dose ainda não foi aplicada em 30% dos vacinados

Município receberá novo lote de AstraZeneca para completar esquema vacinal de pessoas com 18 anos ou mais

DA REDAÇÃO- A Secretaria Municipal da Saúde de Caratinga aplicou até esta terça-feira (16), 111.682 doses da vacina que imuniza contra o novo Coronavírus em Caratinga. O resultado é somatório dos imunizados com a primeira, segunda, dose única e dose de reforço.

No entanto, considerando as 61.528 pessoas que foram imunizadas com a primeira dose, 43.090 já receberam a segunda. Ou seja, 18.438 caratinguenses ainda não completaram o esquema de vacinação (30%). 5.459 pessoas já receberam dose de reforço.

Se tratando de vacina de dose única (Janssen), 1.605 pessoas foram vacinadas.

Uma grande dificuldade na aplicação da segunda dose tem sido a falta do imunizante AstraZeneca. As doses têm sido encaminhadas em poucas quantidades para os municípios. Porém, uma nova remessa chegará nos próximos dias para Caratinga.

MAIS DOSES

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) iniciou a distribuição de mais de 872 mil doses de vacinas contra a covid-19, referentes ao 67º lote de imunizantes enviado pelo Ministério da Saúde. A remessa contém 186.705 doses de Astrazeneca, recebidas no fim de semana, e 685.852 doses de Pfizer.

Todas as doses de Astrazeneca são destinadas para completar o esquema vacinal (D2) de pessoas com 18 anos ou mais. “O quantitativo é suficiente para atender integralmente a demanda informada pelos municípios à SES por doses do imunizante”, disse o Estado.

Já as 685.852 doses da Pfizer são destinadas à aplicação da primeira dose em 28% de adolescentes de 12 a 17 anos, para dose de reforço em 14% de trabalhadores da saúde, e para completar o esquema vacinal (D2) em 100% de adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade.

Todas as doses de Astrazeneca estão sendo transportadas da Central Estadual da Rede de Frio para as Unidades Regionais de Saúde, de onde são repassadas aos municípios. No caso da Pfizer, para melhor conservação do imunizante, parte do lote fica armazenado na Central Estadual da Rede Frio até a retirada pelas URS, segundo a demanda identificada junto aos municípios.

Esta semana a SES conclui também a distribuição de 112.320 doses de Pfizer que chegaram ao estado na semana passada. São referentes ao 66º lote e destinadas à aplicação como dose de reforço em idosos.

Pelo lote 67, Caratinga receberá 1.500 doses de AstraZeneca; e 2.142 (Adolescentes de 12 a 17 anos D1), 498 (R1 trabalhadores da Saúde) e 306 (Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade D2) da Pfizer. O lote 66 contempla 474 doses da Pfizer para reforço.