Sede própria da Vara do Trabalho será inaugurada em Manhuaçu

O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região inaugura na terça-feira (17/10), a sede própria da Vara do Trabalho (VT) de Manhuaçu localizada na Avenida Eloy Werner, 560, na antiga sede da Receita Federal.

Instalada na cidade em agosto em 2013, a Vara do Trabalho de Manhuaçu tem sob sua jurisdição além das demandas trabalhistas locais , também as dos municípios de Alto Caparaó, Alto Jequitibá, Caparaó, Caputira, Chalé, Conceição de Ipanema, Durandé, Ipanema, Lajinha, Luisburgo, Manhumirim, Martins Soares, Matipó, Reduto, Santa Margarida, Santana do Manhuaçu, São João do Manhuaçu, São José do Mantimento, Sericita, Simonésia e Taparuba.

A sede própria da VT de Manhuaçu tem área construída de aproximada 360m² em pavimento único com toda a infraestrutura compatível com o seu funcionamento: sala de espera com sanitários acessíveis ao público, sala de audiências, gabinete para o juiz e secretaria com sanitários acessíveis para uso exclusivo dos servidores. O espaço dispõe ainda sala para OAB e estacionamento com vagas reservadas para veículos com calçada acessível.

Atua em VT de Manhuaçu, o juiz Hitler Eustásio Machado Oliveira que tem como diretor de secretaria, Célio Sílvio Tavares.

Fonte: Portal Caparaó