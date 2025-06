Secult lança Agenda Minas e convida municípios a potencializarem a promoção de seus eventos culturais e turísticos

Iniciativa é publicada semanalmente no perfil oficial @visiteminasgerais e busca fortalecer o turismo regional

DA REDAÇÃO – Com o objetivo de valorizar a diversidade expressões culturais, como as manifestações populares, a fé, a cozinha mineira, além da natureza exuberante, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) lançou o Agenda Minas, uma nova vitrine digital para ampliar a visibilidade à pluralidade de eventos que movimentam nosso território ao longo do ano.

Publicada semanalmente no perfil oficial @visiteminasgerais no Instagram, a Agenda Minas reúne e destaca os principais eventos culturais, religiosos, gastronômicos e de natureza realizados nos municípios mineiros, com o objetivo de fortalecer o turismo regional por meio de uma divulgação inteligente, acessível e continuada.

Essa é uma ação estratégica para amplificar o alcance das manifestações culturais locais, transformando-as em oportunidades de geração de renda, pertencimento e valorização do patrimônio imaterial e ambiental de Minas.

Uma convocação aos gestores públicos e às IGRs

As prefeituras, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, e as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) podem participar e contribuir para o conteúdo da Agenda Minas. Essa ferramenta é gratuita e poderosa. Ao reunir, em um só espaço digital, os eventos que contam a história viva de Minas Gerais, ampliamos o fluxo de visitantes e movimentamos a economia local, impactando positivamente setores como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e serviços.

Como participar

Para que seu evento ganhe destaque no perfil @visiteminasgerais, é essencial que ele esteja cadastrado na Plataforma Integrada do Turismo, com informações completas, linguagem atrativa e imagens de qualidade. O conteúdo preenchido será replicado nas redes sociais, por isso o cuidado com a apresentação faz toda a diferença.

Além disso, está disponível até o dia 30/6 de 2025 o formulário on-line para o mapeamento e planejamento do Calendário Anual de Eventos de Minas Gerais. Para acessá-lo, clique aqui.

Mais de 400 municípios já aderiram à proposta, colaborando ativamente para a construção de uma agenda estadual de divulgação cultural e turística integrada e qualificada.