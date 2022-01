Secretário de Saúde faz balanço de vacinação de crianças

CARATINGA- No dia 18 de janeiro, o município de Caratinga deu início à imunização de crianças contra a covid. 10 dias após as primeiras doses aplicadas neste público, o secretário de Saúde Erick Gonçalves conversou com o DIÁRIO e fez um balanço da vacinação.

Com a chegada de mais doses, o público contemplando vai avançado e ontem foi a vez das crianças de 10 anos, sem comorbidades. Anteriormente, já estavam sendo imunizadas as crianças de 11 anos e também aquelas que têm comorbidades e são portadoras de deficiência. Atualmente, a vacinação está acontecendo na Unidade V e nos postos de saúde dos bairros Santa Cruz e Santa Zita.

As crianças precisam estar acompanhadas dos pais ou seus responsáveis e também é necessário observar algumas regras do Ministério da Saúde, como explica Erick. “Crianças que vacinaram outras vacinas do Calendário Nacional nos últimos 15 dias, deverão aguardar esses 15 dias para tomar a sua dose de covid. Aquelas também que, nesse momento, estão apresentando algum sintoma de gripe devem aguardar esses sintomas passarem para tomar a sua dose. E, ressaltamos, aquelas crianças que foram positivas para covid-19 nos últimos 30 dias, necessitam esperar esse tempo para tomar sua dose”.

O secretário afirma que é preciso a conscientização da importância da imunização. “Não somente para evitar o caso grave da doença, mas, muitas vezes a criança é transmissora assintomática e pode levar essa contaminação até seus pais, avós e, principalmente, pessoas que têm comorbidades. Observamos que neste momento, com avanço da vacinação, a maioria dos pacientes que estão indo para os leitos de internação no Hospital Casu são pacientes idosos e com comorbidade. As crianças têm esse perfil de transmissão, por isso a importância da vacinação, principalmente, porque estamos próximos da volta às aulas”.

As crianças estão sendo imunizadas no município com a Pfizer pediátrica. “Uma vacina diferenciada que foi produzida apenas para as crianças. A Anvisa também aprovou e na próxima semana teremos em Caratinga também doses da Coronovac, que também é para aplicação de seis a 15 de anos de idade”, esclarece.

Outro ponto que Erick destaca que, até o momento, nenhum efeito adverso da vacina foi registrado em Caratinga. Ele reforça que os pais podem se sentir tranquilos quanto à imunização. “As reações são como as outras vacinas que estão no Calendário Nacional de Imunização podem proporcionar a cada criança e adultos: dor local, febre, inchaço. As crianças que estão vacinando aguardam um pouquinho aqui também junto com seus pais. A vacina é aprovada pela Anvisa, segura, que mostramos os benefícios. Fazendo o comparativo, janeiro de 2012 com janeiro de 2022, nesse período do ano passado tivemos 707 casos confirmados, atualmente já passamos de mil casos confirmados em Caratinga. Em janeiro de 2021 tivemos 29 óbitos e, até o momento, estamos com cinco óbitos no mês de janeiro. Isso mostra a eficiência da vacinação, principalmente, para evitar casos graves da doença, de internação e óbito”.

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais já iniciou a distribuição da quarta remessa de vacinas da Pfizer pediátrica. As doses devem chegar na próxima semana a Caratinga e região, pois, a retirada pela regional de Saúde de Coronel Fabriciano está agendada para esta sexta-feira (28). “A cada dia o volume de crianças que está buscando nossos postos de saúde está aumentando. Parabenizamos os pais pela atitude, passamos por um momento complicado da pandemia da covid-19, o aumento de casos proporcionado pela Ômicron, então, a vacinação de todos é muito importante para evitarmos casos graves”, analisa o secretário.

Erick Gonçalves finaliza com um convite para que os pais ou responsáveis levem as crianças para as salas de vacina. “Sabemos que o Programa Nacional de Imunização está há séculos erradicando doenças e diminuindo o risco delas. Solicitamos aos pais a confiança de trazer seu filho para vacinar e imunizar contra a covid-19”.

Confira o quantitativo de doses encaminhadas para os municípios (quadro).