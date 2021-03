Secretário de Saúde faz balanço de primeiros sete dias da Onda Roxa

Erick Gonçalves chama atenção para a necessidade de cumprimento de medidas preventivas e alerta para ocupação de leitos de UTI Covid no município

CARATINGA– Nesta quarta-feira (24), o Estado completou uma semana na Onda Roxa do Plano Minas Consciente. O secretário de Saúde Erick Gonçalves gravou um vídeo à imprensa fazendo um balanço das ações desenvolvidas e reiterou a necessidade de medidas de isolamento social por parte da população.

Conforme Eric, o município tem adotado todos os protocolos de segurança e prevenção para reduzir os casos de contaminação na cidade. “Primeiramente, iniciamos com o processo de educação e fiscalização dos nossos comerciantes. No nosso dia a dia, notificamos 82 estabelecimentos que estavam trabalhando fora dos protocolos regidos pelo Ministério da Saúde, na prevenção da contaminação da covid-19; um estabelecimento foi multado e outro interditado por trabalhar fora dos conformes que as regras de segurança determinavam”.

As medidas preventivas também estão sendo seguidas nas unidades de Saúde e na Central de Informação. Mas, de acordo com Erick, nesse momento, não basta as medidas restritivas estarem em vigência no município, se a população não colaborar com as atitudes preventivas. “É importante salientar que neste momento, estas medidas que estão sendo aplicadas no Estado, a população só deve sair de casa para realizar as suas atividades diárias essenciais. Quando sair é obrigatório uso de máscara, manter o distanciamento, evitar locais de aglomeração e reforçar a higiene das mãos”.

Na última terça-feira (23), o Casu- Hospital Irmã Denise registrou a ocupação de quase 100% dos leitos de UTI-Covid Adulto. A situação da assistência hospitalar também foi tratada com preocupação pelo secretário. “O Hospital Casu, nossa referência de atendimento à internação dos casos de covid-19, está com a taxa de ocupação alta. Até a presente data, estamos com 99 pacientes internados nos leitos de UTI e nós contemos 105 leitos; sete pacientes internados em enfermaria e temos 20 leitos de enfermaria neste hospital. Vale lembrar que desde o início da pandemia, a prefeitura, em parceria com o hospital Casu, ampliou 80 leitos de UTI para dar assistência à saúde aos nossos pacientes. Mas, nada disso vai adiantar se a população não fizer a sua parte e colaborar com as atitudes preventivas para evitarmos tanto a contaminação, quanto a transmissão da doença entre a nossa população”.

A respeito da campanha de vacinação que tem sido realizada, no momento, os idosos a partir dos 75 anos estão sendo contemplados. “À medida que as doses estão chegando, estamos contemplando outros públicos e neste momento também, em paralelo à vacinação dos idosos, continuamos vacinando os nossos profissionais de saúde”.

Erick Gonçalves ainda frisa que o município de Caratinga, desde o início da pandemia, acumula mais de 5.000 casos confirmados da doença. “Ontem (terça-feira) tivemos 97 casos confirmados, sendo resultado de notificações realizadas nos últimos 10 a 15 dias. Então, as medidas impostas nesse momento são de grande importância para reduzirmos o número de casos na nossa cidade e, consequentemente, reduzir os casos de internação. Várias regiões do Estado, inclusive, cidades próximas no Vale do Aço e também Manhuaçu, já entraram em colapso no atendimento hospitalar”.

O secretário finaliza com o alerta de que todos os pacientes encaminhados de Caratinga, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) até o Casu, conseguiram o atendimento ao longo da pandemia. Porém, uma situação de falta de leitos não está descartada. “Nessa proporção do aumento de casos no município, talvez poderemos não ter os leitos necessários para atender a toda a população. Chamo atenção de todos, é um momento de toda a população participar, não adianta fazer lockdown se as pessoas não tiverem a consciência da prevenção e cuidado à saúde. É você cuidar de você mesmo e todos à sua volta, faça sua parte”.