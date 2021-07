Secretário de Saúde é vacinado

Erick Gonçalves destacou a importância da imunização

CARATINGA- O secretário de Saúde Erick Gonçalves foi vacinado ontem, contra a covid-19. Apesar de exercer a função de secretário e profissional da Saúde, ele disse que optou esperar a chegada de sua faixa etária para ser imunizado.

Erick destacou a satisfação do momento da vacinação, considerando ainda a luta contra a covid-19. “Optei esperar chegar a minha idade para imunizar contra a covid-19. Sabemos que esse é um processo muito importante de todos nós, todas as pessoas que estão tomando a vacina e na hora certa vai chegar para todo mundo. Lógico que queríamos que chegasse de uma vez só para todos, mas, temos que esperar a oportunidade ou de estar com idade ou público preconizado pelo Ministério da Saúde para tomar a vacina. Deus vem nos protegendo nesse tempo, até o momento, eu não peguei a covid-19, ninguém da minha família, nem minha esposa, nem minha filha. Aliado à vacinação, também temos que manter as atitudes preventivas. Não quer dizer que estou vacinado, que tenho que deixar de usar máscara. Tenho que evitar os locais de aglomeração e reforçar a higiene das minhas mãos também. A vacina é um primeiro passo para voltarmos ao novo normal. E vacina boa é aquela que está presente na unidade”.

O secretário de Saúde fez questão de reforçar a importância da imunização para o controle da doença. “Convidamos a população, quando fazer divulgação de um novo público de vacina, que procure as nossas unidades de saúde, venha vacinar. E também aquelas pessoas que tomaram a primeira dose e não voltaram para tomar a segunda dose, que retornem aos postos de saúde. Caratinga conseguiu reduzir em 70% o número de casos graves e óbitos da população acima de 60 anos. E é justamente a população que, na sua maioria, já tomou a segunda dose. Mostramos que a vacina é eficiente para reduzir os casos na cidade e, além disso, os casos de óbitos e graves com hospitalização”.

O Estado apresentou um cronograma para a vacinação, que tem sido seguido com agilidade em Caratinga. Erick disse que a expectativa é que até o final de agosto, a vacinação dos adultos a partir de 18 anos esteja concluída. “Em seguida, esperar as orientações do Ministério da Saúde também para, posteriormente, avançar, pois, no Brasil, já tem vacinas aprovadas, mas, não está autorizado para vacinar o público de 12 a 18 anos”.