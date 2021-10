Secretário de Saúde anuncia novos públicos que poderão receber 1ª e 3ª dose da vacina contra COVID-19

CARATINGA – A partir da próxima segunda-feira (4), jovens a partir de 12 anos poderão tomar a primeira dose da vacina contra o Novo Coronavírus. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Saúde, Erick Gonçalves.

Além disso, segundo o secretário, idosos a partir de 60 anos que tomaram a 2ª dose há mais de 6 meses e imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias poderão tomar a 3ª dose do imunizante.

De acordo com os critérios, pessoas com alto grau de imunossupressão que poderão receber a dose extra de acordo com o Anexo II da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 3 de setembro de 2021.

-Pessoas que têm imunodeficiência primária grave;

-Pessoas que estão fazendo quimioterapia;

-Transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras;

-Pessoas vivendo com HIV/Aids com CD4<200 céls/mm3;

-Pessoas que fazem uso de corticoides em doses maiores ou iguais a 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais;

-Pessoas que fazem uso de drogas modificadoras da resposta imune (conferir tabela através do link);

-Pacientes em hemodiálise;

-Pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Vale ressaltar que todos os públicos deverão procurar a Unidade Básica de Saúde e apresentar documento de identidade, cartão de vacina e comprovante de residência. Os imunossuprimidos deverão apresentar, também, relatório médico no momento da vacinação.