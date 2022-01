Secretário de Saúde anuncia início da vacinação de crianças de 11 anos

Erick Gonçalves também deixou recado para a população sobre o atual panorama da covid-19 em Caratinga

CARATINGA – A partir da próxima segunda-feira (24), a equipe da Secretaria Municipal de Saúde dará início à vacinação contra covid-19 das crianças de 11 anos sem comorbidades. As doses serão aplicadas em três Unidades Básicas de Saúde, sendo elas:

Unidade V;

PSF do bairro Santa Zita;

PSF do bairro Santa Cruz.

O horário de vacinação é de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30, sendo que a Unidade V não fecha durante o período de almoço. Vale ressaltar que é indispensável a presença dos pais ou responsáveis no momento da vacinação.

Aquelas crianças que tiveram covid-19 recentemente devem aguardar 30 dias para receberem a vacina. Os pequenos que estiverem gripados também não poderão receber a primeira dose. Já aquelas crianças que tiverem tomado qualquer outra vacina do calendário nacional de imunização precisarão aguardar 15 dias para receberem a dose pediátrica da Pfizer.

Para as crianças, a segunda dose da vacina poderá ser aplicada após o intervalo de 2 meses.

De acordo com a disponibilização de novas doses por parte do Governo do Estado, o município de Caratinga ampliará a vacinação para o público-alvo.

ATUAL PANORAMA

Em relação ao atual panorama da pandemia no município, o secretário municipal de saúde, Erick Gonçalves, ressaltou a importância da manutenção dos cuidados diários, como uso de máscara e álcool em gel, e distanciamento social.

Além disso, o gestor da pasta falou sobre como a vacinação melhorou os índices de internação e óbitos. Em janeiro de 2021 havia 707 casos positivos de COVID-19. Desse total, 40 pacientes estavam internados, e 29 evoluíram a óbito. Atualmente, há 655 casos positivos, 9 pacientes internados e 3 óbitos. “É preciso que cada um faça sua parte. Contamos com você!”, frisa o secretário.