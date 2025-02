Secretário de Estado de Cultura e Turismo visita Alto Caparaó

ALTO CAPARAÓ – Nesta quinta-feira (20), o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, visitou o município de Alto Caparaó. Acompanhado pelo prefeito Sebastião Ananias, o secretário conheceu diversos atrativos turísticos da região, incluindo o Parque Nacional do Caparaó.

No restaurante Estância Gourmet, o prefeito recebeu autoridades locais, como prefeitos, vereadores e secretários municipais da região, além do deputado estadual Grego e representantes do Sicoob e do Sebrae. A visita do secretário se estende a outras cidades da região, incluindo Alto Jequitibá, Caparaó e Espera Feliz.

Projeto de calçamento das estradas vicinais

A Agência de Desenvolvimento do Caparaó Mineiro entregou ao secretário Leônidas Oliveira um projeto de calçamento das estradas vicinais da região. O documento contempla a Estrada Parque, abrangendo as rotas entre Alto Caparaó e Alto Jequitibá, Alto Caparaó e Caparaó, e Caparaó e Espera Feliz.

O calçamento dessas vias tem como objetivo fortalecer o turismo local, facilitando o acesso e impulsionando o desenvolvimento econômico da região.

Apoio para o Parque Nacional do Caparaó

A Câmara de Vereadores de Alto Caparaó, por meio de seu presidente Ricardo Emerich Figueiredo, entregou um ofício ao secretário Leônidas Oliveira solicitando apoio junto ao Governo Federal para a contratação de mais funcionários para o Parque Nacional do Caparaó.

De acordo com o presidente da Câmara, a falta de pessoal está impactando a capacidade de atendimento aos visitantes, e o parque terá que limitar o número de acessos durante o período de carnaval. O pedido também foi encaminhado em novembro do ano passado ao Ministério do Meio Ambiente e ao Ministério do Turismo.

Fonte: Portal Caparaó com Lovantino News