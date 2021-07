Secretarias de Agricultura e Obras Públicas recebem veículos 0 KM em Inhapim

INHAPIM – Na tarde da última terça-feira (20), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro da Saúde entregaram aos secretários de Agricultura, Nádia Rocha e Obras Públicas Paulo Lima, dois veículos 0 KM, que auxiliarão no trabalho das pastas.

Para a Secretaria de Obras Públicas, a prefeitura de Inhapim adquiriu com recursos próprios do município, uma pick-up modelo Fiat Strada, motor 1.4, com direção hidráulica, travas e ar-condicionado. “A renovação da frota municipal é uma preocupação constante do nosso prefeito Marcinho, pois gera economia para o município além de proporcionar melhor produtividade do servidor público em benefício da população”, explicou o secretário de Obras, Paulo Geovane de Lima.

Já para a Secretaria de Agricultura foi disponibilizado um veículo modelo Renault Kwid, 1.0, com direção hidráulica, travas, vidro elétrico e ar-condicionado. “Estamos muito contentes em receber este veículo que somará esforços juntos aos nossos valentes profissionais da secretaria de Agricultura no atendimento ao produtor rural. Agradecemos ao nosso prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro por estarem atentos às necessidades de cada setor da administração municipal. Aproveitamos a oportunidade para agradecer também ao deputado estadual Marquinhos Lemos pela indicação de uma emenda parlamentar especial que permitiu a aquisição deste veículo para o município de Inhapim”, destacou Nádia Rocha, secretária de Agricultura.

Estiveram na entrega dos veículos, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde, os secretários Nádia Rocha (Agricultura) e Paulo Lima (Obras Públicas), além do presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) de Inhapim, Mathias de Souza.

Com uma gestão organizada e eficiente, o município de Inhapim vem obtendo importantes conquistas neste ano de 2021, prova disso são as recentes aquisições que o município já efetuou para Secretaria de Obras Públicas, são exemplos um caminhão compactador de lixo, um caminhão pipa e agora uma caminhonete. Já a secretaria de Agricultura já recebeu um trator agrícola e agora um veículo utilitário. “Com as bênçãos de Deus estamos conseguindo conquistar vários benefícios para nossa comunidade, seja nos detalhes como a instalação de quatro pontos de ônibus ao longo da rodovia BR-116 que corta nosso município, seja na realização de obras como o pórtico na entrada de nossa cidade, seja na aquisição de novos veículos e máquinas que auxiliam na labuta diária de nosso servidor municipal. Sou grato à população inhapinhense por me proporcionar o privilégio de servir. Inhapim segue avançando dia após dia”, finalizou o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação