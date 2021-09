Secretaria Municipal de Saúde informa que paciente internado no Casu está com febre hemorrágica

Exames estão sendo realizados, mas, não há uma definição sobre o diagnóstico

CARATINGA- Um paciente que apresenta febre hemorrágica está internado no Casu-Hospital Irmã Denise. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde de Caratinga, que ainda disse que exames estão sendo realizados, mas, até o momento, não há uma definição sobre o diagnóstico.

Conforme o Ministério da Saúde, entre os pacientes com febre hemorrágica podem ocorrer sintomas como febre, mal-estar, dores musculares, manchas vermelhas no corpo, dor de garganta, no estômago e atrás dos olhos, dor de cabeça, tonturas, sensibilidade à luz, constipação e sangramento de mucosas, como boca e nariz.

A Secretaria afirma que o paciente seguia estável e recebendo cuidados, até o fechamento desta edição. A reportagem solicitou algumas informações ao Casu sobre o paciente, tais como se ele apresenta histórico de viagem internacional, período de internação e detalhes dos exames dos quais foi submetido, como de febre amarela, hepatite e dengue, por exemplo, no entanto, optou por não se manifestar sobre essa situação.