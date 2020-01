Secretaria Municipal de Saúde faz balanço das cirurgias eletivas

Entre 2017 e 2019 foram realizados 895 procedimentos

CARATINGA – A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou dados de quantas cirurgias eletivas foram realizadas no município de Caratinga desde 2017. Conforme a superintendente de gestão Cícera Dulce, no total foram realizadas 895 cirurgias de 2017 a 2019. “90 dessas cirurgias foram realizadas em 2017; 561 foram realizadas em 2018, já em 2019 foi um total de 244, sendo realizadas no período de setembro a dezembro”, informou durante entrevista concedida na manhã de ontem.

Segundo Cícera, as demandas chegam até uma central de marcação e dali é enviada ao cirurgião-geral por meio da das Unidades Básicas de Saúde (UBS). “Estão sendo realizadas diversas cirurgias, entre elas cirurgias gerais, de vesícula e ortopédicas”, disse a superintendente.

Cícera Dulce frisou que as cirurgias estão sendo realizadas de acordo com a fila de espera, gerando para esses pacientes prazos para passar pelos médicos e realizar todos os exames necessários.

Ao final, a superintendente destacou que todas as cirurgias realizadas de 2017 ao final de 2019 foram feitas através de portarias, e espera receber o recurso liberado para o estado de Minas Gerais para poder atender a demanda de cirurgias que chega diariamente ao município de Caratinga.