Secretaria disponibiliza 900 doses para profissionais da Educação

Imunização seguirá conforme a chegada de mais vacinas contra a covid-19

CARATINGA- A Secretaria de Saúde já tem disponível 900 doses da vacina contra a covid-19, para os profissionais da Educação. Até o final do dia de ontem, a expectativa era de imunização de 600 profissionais, no esquema que teve início nesta terça-feira (1°).

O secretário de Saúde Erick Gonçalves explica em que fase está a aplicação das doses no município atualmente. “Nesse momento estamos vacinando pessoas com comorbidades acima de 18 anos e, consequentemente a isso, fizemos um estoque de doses e já iniciamos a vacinação dos professores. Importante frisar que o município publicou um decreto através do prefeito municipal com o retorno das aulas das escolas municipais do ensino fundamental e das escolas particulares (ensino fundamental e médio), a partir do dia 14. É um compromisso nosso vacinar esses professores antes do retorno das aulas, para dar mais segurança para todos os professores e também para os alunos”.

A partir de semana da próxima semana os profissionais continuarão sendo imunizados. “Vamos agendando de acorda com a lista encaminhada pelas escolas dos profissionais prioritários. Priorizando os professores que terão o retorno primeiramente para as aulas. Na semana que vem vamos começar a vacinar de novo e chegando mais doses da gerência regional de saúde, que acreditamos que ocorrerá na próxima semana, vamos estender ainda mais para esse público”.

Erick finaliza orientando quanto a duas situações relacionadas à imunização. “Estávamos na campanha influenza para os professores, quem tomou nos últimos 15 dias, tem que esperar o 16° dia para tomar a vacina da covid-19. Quem estava na lista e não conseguiu vacinar, será vacinado posteriormente. E quem teve covid, tem que esperar 30 dias”.