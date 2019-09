Secretaria de Saúde registra números positivos na campanha de atualização de cartão de vacina

SANTA BÁRBARA DO LESTE – No último sábado (21), os profissionais que trabalham nos quatro PSF’s de Santa Bárbara do Leste, com apoio do Governo Municipal, se uniram para realizar uma grande Campanha de Atualização de Cartão de Vacina para imunizar a população do município. O trabalho teve início às 08h e foi desenvolvido durante todo o dia.

De acordo com registros repassados pela Secretaria de Saúde, aproximadamente 300 pessoas, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos, tiveram seus cartões de vacina atualizados, o que reflete diretamente na saúde dos moradores.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que ainda há diversas vacinas disponíveis e convida todos que não puderam comparecer no sábado a procurarem o PSF nos próximos dias para atualizarem seus cartões de vacina e serem imunizados contra possíveis doenças.

Segundo a equipe da saúde, nos últimos meses foram registrados surtos de sarampo em algumas cidades do país e os profissionais do município estão empenhados para que a doença não chegue a Santa Bárbara do Leste. A equipe da saúde reafirma a informação de que a vacina é a única forma de prevenir e combater a doença.

Assessoria de Comunicação