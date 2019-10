Secretaria de Saúde realiza mais um Mutirão Oftalmológico

Parceria com Sindicomércio e SESC

CARATINGA- Mais um Mutirão Oftalmológico é realizado em Caratinga. Os atendimentos são efetuados na Unidade Móvel de Saúde do Serviço Social do Comércio (Sesc) na Praça da Estação. Serão disponibilizados 600 atendimentos oftalmológicos entre consultas e exames.

A porta de entrada para aquelas pessoas que desejam ser atendidas é a Central de Marcação. Os interessados devem comparecer munidos de encaminhamento para consulta, Cartão SUS, comprovante de residência e documento de identidade para protocolar o pedido. Aquelas pessoas que já realizaram o protocolamento em ocasiões passadas, podem levar apenas documento de identidade.

Após esta etapa, as pessoas são encaminhadas para o acolhimento que está sendo realizado pela equipe do SESC desde ontem. Na ocasião, é feita uma entrevista com o paciente para que os atendimentos possam ser agendados.

A Unidade Móvel de Saúde do SESC ficará em Caratinga até o dia 8 de novembro. A ação engloba exames como, auto refração computadorizada – para a aferição do grau; tonometria computadorizada – para medir a pressão intraocular (identificação de glaucoma); refração – para a confirmação do grau; biomicroscopia – para identificação de catarata, processos inflamatórios, dentre outros (Exame ocular microscópico); fundo de olho – para o exame da retina; e glicemia Capilar e Pressão Arterial (complementar).

A Central de Marcação está situada à Vila Corrêa Matos, número 60.