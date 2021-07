Secretaria de Saúde realiza campanha de exames para prevenção e diagnóstico em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – A prefeitura de São Sebastião do Anta realizou na Praça João Barbosa Neto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), entre os dias 12 e 24 deste mês, exames de prevenção e diagnóstico para homens e mulheres. Foram realizadas duas campanhas no período e no total foram realizados 3.086 exames.

O “projeto” pretende contribuir para uma contínua melhoria do acesso e da qualidade na Atenção Básica, garantindo um cuidado integral em articulação com toda a rede de saúde, e também diagnosticar e prevenir várias doenças com base nos resultados apresentados nos exames, sobretudo a esquistossomose.

As ações foram executadas em conjunto com a Campanha de Vacinação Contra a covid-19 e influenza.

Foram realizadas simultaneamente duas campanhas. A primeira beneficiou 1.314 homens e mulheres com ofertas de exames de prevenção e diagnóstico.

Já na campanha de identificação do nível de esquistossomose foram realizados 1.772 exames.

A campanha também servirá para identificar além da esquistossomose, outras doenças que aparecerão após a conclusão dos exames. Durantes os dias de campanha foram realizados vários exames.

Esquistossomose

A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária, causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni, cujas formas adultas habitam os vasos mesentéricos do hospedeiro definitivo (homem) e as formas intermediárias se desenvolvem em caramujos gastrópodes aquáticos do gênero Biomphalaria. Trata-se de uma doença, inicialmente assintomática, que pode evoluir para formas clínicas extremamente graves e levar o paciente a óbito. A magnitude de sua prevalência, associada à severidade das formas clínicas e a sua evolução, conferem a esquistossomose uma grande relevância como problema de saúde pública.

Sinonímia



No Brasil é conhecida popularmente como “xistose”, “barriga d’água” e “doença dos caramujos”.

A secretária municipal de saúde, Adélia Matos enfatizou que o bom gerenciamento do SUS no município faz com que São Sebastião do Anta tenha uma rede de atendimento fortalecida, com médicos, recursos e aparelhos próprios, além dos corretos prestadores conveniados.

“O objetivo dessa política é ampliar o acesso dos homens e mulheres adultos à atenção básica de saúde. Recomenda-se que este público realize exames preventivos, não só da esquistossomose, mas também para prevenção e identificação de outras doenças, ao menos uma vez por ano.”, afirmou a secretária de saúde.

A atitude do prefeito Osmaninho Custódio é de suma importância, porque atende a homens e mulheres, que muitas das vezes não têm condições de pagar o exame.

“Quero agradecer a todos os responsáveis e funcionários do laboratório Laborcentro, a nossa secretária Adélia Matos, aos agentes de saúde e a todos os funcionários da nossa secretaria de saúde que se empenharam para que em conjunto essa campanha pudesse acontecer” disse Osmaninho.

(Assessoria de Comunicação)