Secretaria de Saúde promove passeata pra conscientização sobre o combate ao mosquito da dengue

Secretaria de Saúde promove passeata para conscientização sobre o combate ao mosquito da dengue

INHAPIM – As secretarias de Saúde, de Educação, Assistência Social, Esportes e Lazer, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e Vigilância Epidemiológica, promoveram na manhã dessa sexta-feira (17) em Inhapim, uma passeata pelas principais ruas do centro da cidade com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de se combater o mosquito Aedes Aegypti, transmissor do vírus causadores da dengue, zica, chikungunya e febre amarela urbana.

Segundo a secretária de Saúde, Ana Elza Silva Araújo, o objetivo da passeata foi conscientizar a população inhapinhense sobre a importância de se combater o mosquito transmissor das arboviroses dengue, zica, chikungunya e febre amarela urbana, não deixando água parada em locais propícios onde os mosquitos possam se reproduzir.

Reportagem completa em www.diariodecaratinga.com.br