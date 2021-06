Secretaria de Saúde promove palestra para os recuperandos da APAC em Inhapim

INHAPIM – A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC, em Inhapim, promoveu uma palestra orientativa para os internos da unidade. O objetivo é levar conhecimento sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis – IST’s e os cuidados com a saúde bucal.

As enfermeiras e coordenadoras da Atenção Básica em Saúde do município de Inhapim, Josiane Belo Flamini e Adriana de Oliveira Campos, ministraram uma palestra voltada para os cuidados com o corpo no que tange as IST’s. As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) são causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos, sendo são transmitidas, principalmente, por meio do contato sexual (oral, vaginal, anal) sem o uso de camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada.

A transmissão de uma IST pode acontecer, ainda, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. De maneira menos comum, as IST também podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com secreções corporais contaminadas.

O tratamento das pessoas com IST melhora a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessas infecções. O atendimento, o diagnóstico e o tratamento são gratuitos nos serviços de saúde do SUS.

“A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas” comentou a enfermeira Adriana.

Já a enfermeira Josiane lembrou a importância da prevenção das IST’s. “O uso da camisinha (masculina ou feminina) em todas as relações sexuais (orais, anais e vaginais) é o método mais eficaz para evitar a transmissão das IST, do HIV/aids e das hepatites virais B e C. Serve também para evitar a gravidez. Importante ressaltar que existem vários métodos para evitar a gravidez, no entanto, o único método com eficácia para prevenção de IST é a camisinha (masculina ou feminina). Orienta-se, sempre que possível, realizar dupla proteção: uso da camisinha e outro método anticonceptivo de escolha.

A camisinha masculina ou feminina pode ser retirada gratuitamente nas unidades de saúde. Quem tem relação sexual desprotegida pode contrair uma IST. Não importa idade, estado civil, classe social, identidade de gênero, orientação sexual, credo ou religião. A pessoa pode estar aparentemente saudável, mas pode estar infectada por uma IST. A prevenção combinada abrange o uso da camisinha masculina ou feminina, ações de prevenção, diagnóstico e tratamento das IST, testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, profilaxia pós-exposição ao HIV, imunização para HPV e hepatite B, prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento antirretroviral para todas as PVHIV, redução de danos, entre outros” disse.

Já os profissionais da área de saúde bucal do município de Inhapim, dentista Clemison Garcia Saar, e a técnica em saúde bucal, Geovana Maria Neves promoveram uma palestra voltada para saúde bucal dos recuperandos. “A Saúde Bucal é algo fundamental para uma vida saudável, não apenas por estar atrelada a questões estéticas, afinal, dentes saudáveis contribuem para uma boa aparência, nas também porque está diretamente relacionada a saúde do corpo inteiro. Promover uma palestra como essa no intuito de levar conhecimento ao recuperando é fundamental na prevenção de doenças, por isso, o uso correto da escova de dentes, uso de fio dental diariamente e uso de antissépticos, devem fazer parte da rotina da higiene bucal de todos nós” destacou o dentista Clemison.

A Secretaria Municipal de Saúde de Inhapim segue promovendo diversos trabalhos em todos os seguimentos da sociedade, voltados para a prevenção de doenças, gerando economia para os cofres públicos e qualidade de vida para população.

Assessoria de Comunicação