Secretaria de Saúde esclarece demora em resultados de exames

CARATINGA- Os boletins epidemiológicos para os casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga são divulgados diariamente. No entanto, a população acompanha as notificações crescentes e, por outro lado, não tem informações dos resultados dos exames destes pacientes. Até o momento, houve apenas a resposta de um caso suspeito, que foi descartado.

A respeito destes questionamentos, o DIÁRIO procurou a secretária de Saúde Jacqueline Marli dos Santos, que gravou um vídeo detalhando o fluxo de trabalho, desde a coleta de exames, à entrega de amostras e frisa que a demanda, com o grande número de amostras enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN) da Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte, tem atrasado a entrega dos resultados.

De acordo com Jacqueline, a prefeitura organizou uma logística de modo a agilizar a entrega das amostras. “O fluxo seria coletar no município, encaminhar para a nossa Superintendência Regional, que é Coronel Fabriciano, para posterior encaminhamento à Funed. O município de Caratinga, buscando maior agilidade quanto aos resultados faz a coleta e nós mesmos, enquanto município, colocamos no transporte da Vigilância Epidemiológica e levamos à Belo Horizonte no laboratório da Funed”.

No entanto, a secretária afirma que estes resultados, de fato, não têm chegando dentro do prazo esperado. “O material coletado é nasal, é uma coleta do material da narina, de uma coriza; e o resultado deveria sair entre quatro a cinco dias. Considerando o avanço da pandemia em todo o nosso País, o mundo, estado e no nosso município esses resultados estão demorando. Recebemos o primeiro resultado levando entre sete e oito dias. Estamos na expectativa de receber ainda essa semana resultados de materiais coletados e encaminhados no dia 17 para Belo Horizonte”.

Jacqueline finaliza com um pedido de paciência à população e destaca que o executivo segue trabalhando de forma a agilizar o envio dos resultados. “Ou seja, estamos com esse processo burocrático de demora, considerando o avanço da pandemia. Desta forma, pedimos a compreensão de todos os moradores, pacientes usuários do serviço, o que a Administração Pública pode fazer para agilizar, estamos fazendo. Aguardamos maior agilidade, com novos laboratórios sendo credenciados para melhorar e agilizar o tempo da entrega do resultado”.