Secretaria de Saúde em Piedade de Caratinga recebe veículo 0KM

PIEDADE DE CARATINGA – A prefeitura de Piedade de Caratinga, através da Secretaria de Saúde, realizou na semana passada a entrega de um veículo 0KM, modelo Saveiro, para o setor de epidemiologia.

O veículo possui um investimento de R$ 108.400,00, e foi adquirido através de um Programa da Epidemiologia da Secretaria Estadual de Saúde, Governo de Minas.

Segundo o secretário de Saúde, Elton José Alves, a compra de mais esse veículo faz parte de um planejamento estabelecido pela secretaria de Saúde. “Tal aquisição justifica-se, pois, a epidemiologia exerce importante papel ao se preocupar não apenas com o controle de doenças e de seus vetores, mas, sobretudo, com a melhoria da saúde da população. Essa é mais uma conquista para a nossa cidade e demonstra o empenho da administração em sempre buscar o melhor para a população. A nova aquisição certamente proporcionará mais qualidade e agilidade para as demandas do setor de epidemiologia, agradecemos ao prefeito Adolfo Bento pelo o apoio incondicional”, ressaltou Elton Alves.