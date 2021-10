Secretaria de Saúde de Inhapim promove campanha de prevenção ao câncer bucal

INHAPIM – No último sábado (23), a prefeitura de Inhapim através da Secretaria Municipal de Saúde/ Coordenadoria de Odontologia em parceria com a Faculdade Pitágoras/Ipatinga, promoveu um evento na praça “Pe. Geraldo Homem de Faria” (Praça da Matriz) para lembrar a importância de prevenir e combater o câncer bucal.

Para o dentista e coordenador da rede odontológica do município de Inhapim, Marcus Vinícius Fernandes, a prevenção é o melhor caminho para evitar a incidência de doenças bucais, principalmente o câncer de boca. “O câncer da boca (também conhecido como câncer de lábio e cavidade oral) é um tumor maligno que afeta lábios, estruturas da boca, como gengivas, bochechas, céu da boca, língua (principalmente as bordas) e a região embaixo da língua. É mais comum em homens acima dos 40 anos, sendo o quarto tumor mais frequente no sexo masculino na região Sudeste. A maioria dos casos é diagnosticada em estágios avançados, tornando mais difícil o processo de tratamento. Eventos como o de hoje aqui na praça da matriz busca justamente conscientizar a população sobre a real necessidade de procurar um profissional de odontologia para uma consulta e avaliação, lembrando sempre que hábitos saudáveis também colaboram para a prevenção de doenças bucais, abstenção de fumo e bebidas alcoólicas, dieta rica em alimentos saudáveis, boa higiene oral, e outras atitudes como estas, diminuem as chances de desenvolver a maioria das doenças malignas, inclusive os tumores na boca, que são os mais comuns tipos de câncer de cabeça e pescoço no Brasil. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência de câncer em até 25% até 2025”, explicou.

O coordenador do curso de odontologia da Faculdade Pitágoras, Ronan Miranda Vieira, aproveitou a oportunidade para agradecer a parceria com a rede municipal de saúde de Inhapim. “Hoje estou muito contente em retornar à Inhapim como coordenador do curso de odontologia da rede de ensino Pitágoras, oportunidade que, em parceria com o município, estamos ofertando através dos alunos do curso de odontologia aos cidadãos inhapinhenses de forma gratuita, a oportunidade de fazerem a verificação de possíveis incidências de doenças que afetam a boca. De modo pessoal, fico ainda mais feliz, pois Inhapim é a terra natal da minha esposa” comentou.

Já o vice-prefeito e enfermeiro Sandro Adriano, o Sandro da Saúde, lembrou a importância do diagnóstico precoce e informou que a rede municipal de saúde possui profissionais capacitados para detecção de enfermidades que acomete a boca; “O diagnóstico do câncer de cavidade oral normalmente pode ser feito com o exame clínico (visual), mas a confirmação depende da biópsia. Esse procedimento, na grande maioria das vezes, pode ser feito de forma ambulatorial, com anestesia local, por um profissional treinado. Alguns exames de imagem, como a tomografia computadorizada, também auxiliam no diagnóstico, e, principalmente, ajudam a avaliar a extensão do tumor. O exame clínico associado à biópsia, com o estudo da lesão por tomografia (nos casos indicados) permitem ao cirurgião definir o tratamento adequado. As lesões muito iniciais podem ser avaliadas sem a necessidade de exame de imagem num primeiro momento. O diagnóstico inicial permite tratamento com melhor resultado funcional, visto que tumores diagnosticados em estágios mais avançados vão implicar em tratamentos mais agressivos com maior chance de sequelas. Hoje o município de Inhapim conta com uma equipe odontológica espetacular, profissionais gabaritados para melhor atender todos nós cidadãos inhapinhenses, de maneira gratuita e humanizada” finalizou.

“Para atendimento clínico odontológico o cidadão(ã) deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência, ou entrar em contato diretamente com o seu Agente Comunitário de Saúde para agendamento de uma avaliação”, informa a Secretaria Municipal de Saúde.

Assessoria de Comunicação