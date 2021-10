Secretaria de Saúde de Imbé de Minas realiza 67 testes rápidos de sífilis e 66 preventivos no dia d da campanha “outubro verde e rosa”

Evento aconteceu com sucesso nas três unidades de saúde do município

IMBÉ DE MINAS – A Secretaria de Saúde de Imbé de Minas realizou, sábado (16), a campanha “Outubro Verde e Rosa”. O evento contou com plantão nas unidades de saúde do centro da cidade, do distrito de Graçópolis e do distrito de Manducas. Foram realizados 67 testes rápidos de sífilis e 66 exames preventivos para detecção de câncer de colo do útero, além de três pedidos de mamografia.

Segundo a secretária de Saúde, Cristina Peixoto, desde o início do ano há a realização de campanhas para promoção e prevenção em saúde. “Já foram feitas ações sobre saúde mental (Janeiro Branco); lúpus, fibromialgia, mal de Alzheimer e leucemia (Fevereiro Roxo e Laranja); incentivo à amamentação e valorização das gestantes (Agosto Dourado) e prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), entre outros”, cita ela, que visitou todas as unidades de saúde no dia do evento.

Os participantes ganharam um café da manhã especial e um kit com folheto explicativo, esmalte, lixa de unha e preservativo. Além das triagens, a ação contou com dinâmica da psicóloga Josilaine Souza e da assistente social Claudia Gomes; e palestras sobre cuidados em saúde com vários profissionais, como a médica Isabela Miranda, o cirurgião dentista Marcos Lima, a médica Lhaiza Marques, a bacharel em Direito Jaqueline Rocha, a técnica em saúde dental Adriana Campos, a técnica em saúde bucal Denize Souza e a enfermeira Roberta Alves.

O esquema de cores das campanhas de prevenção é uma forma didática de abordar os temas de saúde. O verde corresponde à sífilis, sífilis congênita e câncer de colo de útero.

A sífilis é uma infecção sexualmente adquirida e curável. Quando é transmitida para o bebê durante a gestação ou o parto, chama-se sífilis congênita. A detecção da doença pode ser realizada pelo teste rápido, de forma segura e sem condições especiais, como jejum ou repouso. “Em no máximo 30 minutos, o resultado sai. Basta um pouco de sangue do dedo do paciente para o exame. Em seguida, a amostra é colocada no dispositivo que faz o teste rápido. Depois, é só esperar o diagnóstico”, explica a técnica em enfermagem da Estratégia Saúde da Família (ESF) de Graçópolis, Verônica Torres. Caso teste positivo, o paciente é encaminhado para o exame laboratorial.

O câncer de colo de útero é o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres no Brasil. O principal fator de risco é a infecção pelo vírus HPV, que é transmitido sexualmente. “O diagnóstico pode ser feito pela realização do exame citopatológico, popularmente conhecido como preventivo. Nesse procedimento, é realizada a coleta de células do colo do útero, a região que fica no interior da vagina”, disse a enfermeira coordenadora da ESF Arquimedes Teodoro, no centro da cidade, Roberta Castro.

O lado rosa da ação é para lembrar da prevenção do câncer de mama. A ESF de Manducas terminou a ação com três requisições para mamografia. “O autoexame das mamas é uma importante etapa da prevenção. Mas a mamografia pode detectar nódulos que ainda não podem ser sentidos pelo toque”, esclarece a enfermeira da unidade, Roberta Alves.

A secretária Cristina Peixoto avisa que é possível fazer o pedido nas unidades de saúde de Imbé de Minas. “Eu faço um apelo para todas as mulheres: venham ao posto de saúde ou procurem as agentes de saúde da sua área e marquem uma mamografia. O exame está disponível gratuitamente. A ciência tem avançado muito no tratamento oncológico. Mas o diagnóstico precoce, com a realização da mamografia, ainda é o meio mais eficaz de se atingir a cura”, pede.

Ela relembra outras ações realizadas no município para prevenção da doença. “As unidades de saúde promoveram a campanha do ‘Março Lilás’, para falar sobre o câncer de colo de útero. No mês passado, entregamos os exames PSA, para detecção de câncer de próstata, para os homens que fizeram o diagnóstico no Caminhão da Saúde Rural”, finaliza.

Assessoria de Comunicação