Secretaria de Saúde atualiza fluxo de atendimento para pacientes suspeitos de contaminação por covid-19

CARATINGA- A Secretaria Municipal de Saúde atualizou o fluxo de atendimento para pacientes suspeitos de contaminação por covid-19. Estas pessoas devem procurar os seguintes as Unidades Básicas de Saúde, Policlínica, Casa de Saúde e Unidade de Pronto Atendimento, nos horários em que os demais equipamentos não estiverem funcionando.

As UBS’s funcionam das 13h às 17h, exclusivamente para atendimento presencial de casos suspeitos ou positivos de covid-19. Os pacientes também podem solicitar informações via telefone diretamente na unidade onde está cadastrado. Já a policlínica funciona de 7h às 17h, para atendimento presencial ou pelo telefone 3329-8032.

Após o horário de atendimento da Policlínica e Unidades Básicas de Saúde, as pessoas que precisarem de atendimento têm duas opções: ambulatório do PSF do Bairro Santa Cruz, que funciona de segunda a sexta-feira de 18h às 23h ou pelo telefone 3329-8014; e a UPA, que funciona 24 horas, todos os dias.

A prefeitura ainda destaca que, após o atendimento em um desses locais, o paciente, se notificado como caso suspeito e sintomático é informado sobre a opção de tratamento precoce, um protocolo novo adotado pelo município desde o dia 2 de julho, após orientação do Ministério da Saúde. Caso desejar este tratamento precoce, recebe a prescrição dos medicamentos já referenciados pela equipe médica de referência para Covid-19 do município.

Após a notificação, a Central de Monitoramento encaminha o paciente para quarentena e passa a monitorar o paciente e seus contatos via telefone em intervalos de até 48 horas. Após oito dias do início dos sintomas, é realizado o teste, conforme protocolo determinado pelo Ministério da Saúde.

Quando o resultado do teste é negativo, mas o paciente permanece sintomático, é recomendado que seja feita uma reavaliação médica.

Já nos casos positivos, o monitoramento do paciente é feito diariamente pelas equipes das Unidades Básicas de Saúde através de consultas telefônicas. Caso o paciente não more em área coberta por um PSF, o acompanhamento é feito pela Policlínica, também através de ligações. Quando o paciente apresenta piora dos sintomas, é agendada uma consulta médica presencial.

Em caso de necessidade de internação, a gestão dos leitos é realizada pelo Governo do Estado através do Sistema SUS Fácil. “Diante de uma necessidade de leito em qualquer cidade do Estado, a demanda é lançada no sistema que busca o leito seguindo os critérios já parametrizados pelo mesmo, levando em conta a necessidade do paciente e a proximidade do domicílio”, explica.

De acordo com a prefeitura, na maioria dos casos, os pacientes de Caratinga e região são encaminhados para a referência para o tratamento de covid-19, que é o Casu Hospital Irmã Denise. “Vale ressaltar que, nos casos de internação, o paciente é encaminhado primeiramente para a Unidade de Pronto Atendimento(UPA), e em seguida, para o CASU”, destaca.

Após o cumprimento da quarentena, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde para que seja feito o documento de alta, que, posteriormente, é apresentado para o Departamento de Vigilância em Saúde.