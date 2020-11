Secretaria de Saúde alerta para aumento de casos de coronavírus

CARATINGA– Na última terça-feira (17), a secretária de Saúde Jacqueline Marli dos Santos gravou um vídeo encaminhado à imprensa, alertando à população em relação ao Coronavírus e o aumento do número de casos no município nos últimos dias.

Jacqueline frisou que o município já ultrapassou a marca de dois mil casos de pacientes infectados, sendo, felizmente, mais de 90% desses pacientes recuperados. “Hoje, nossa taxa de internação nos leitos de UTI-Covid é de 50%, a clínica de UTI tem um percentual inferior a 50% de ocupação. Porém, precisamos adotar medidas restritivas para conter a expansão desse vírus. Enquanto administração pública temos divulgado na mídia, as redes têm chamado atenção da população para essa responsabilidade que é de todos nós”.

A secretária chama atenção para uma responsabilidade individual de cada cidadão, buscando um equilíbrio diante do avanço dos casos. “Nos últimos dias, o número de infectados tem aumentado de forma considerável e isso é preocupante. A responsabilidade desse aumento é de todos nós. Precisamos manter o uso da máscara, higienizar as mãos com álcool em gel ou água e sabão, manter o distanciamento. Ainda que nós venhamos participar de eventos, reuniões, as medidas restritivas não podem ser esquecidas. Podemos participar, mas, precisamos manter os cuidados para que essa expansão não aconteça”.

Jacqueline reforça que a população não se esqueça de manter os cuidados necessários e fiquem atentos, para que não haja um retrocesso de ondas em Caratinga, que segue o Plano Minas Consciente. “A onda verde permite serviços como eventos, reuniões, mas também nos orienta quanto às medidas e, lamentavelmente, nós observamos que essas medidas têm sido esquecidas. Vamos manter esse equilíbrio, para que o retrocesso não venha a acontecer. Já caminhamos para um avanço, tivemos uma estabilidade de casos e agora uma retomada com esses aumentos, tanto da internação como casos positivos e também crescimento para pacientes suspeitos. Vamos juntos vencer essa pandemia”.