Secretaria de Saúde afirma que município tem reserva de vacina para aplicação de segunda dose

Ontem teve início a imunização de idosos de 61 e 62 anos de idade

CARATINGA– O município de Caratinga tem reserva de vacina para aplicação de segunda dose contra a covid-19. A afirmação foi do secretário de Saúde Erick Gonçalves, durante coletiva concedida na manhã de ontem, quando acompanhava o início da imunização do público de 61 e 62 anos de idade.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu nesta segunda-feira (26) que há “dificuldade” no fornecimento de vacinas para aplicação da segunda dose da CoronaVac, utilizada contra a Covid. Queiroga deu a declaração ao participar de uma sessão da comissão do Senado que discute medidas de combate à doença.

Por outro lado, se tratando especificamente de Caratinga, Erick fez questão de tranquilizar a população. “Houve o anúncio do ministro sobre a falta de segunda dose no país, mas, o município de Caratinga armazenou todas as segundas doses para garantir a imunização do nosso público dentro da data correta. Quando a gente fizer o chamado da população para receber a segunda dose da CoronaVac, essas doses foram armazenadas e estão garantidas para todas as pessoas tomarem. Por isso alertamos da importância de vir tomar a segunda dose, pois só assim estarão imunizadas. Sabemos que no país tem um déficit de pessoas que não estão tomando a segunda dose e fazemos esse chamado. Nossa equipe tem trabalhado na importância da segunda dose. Mesmo que passe do prazo, recomendamos que procure a unidade de saúde para ser imunizado contra a covid-19”.

VACINAÇÃO

Para os idosos de 61 e 62 anos de idade que estão acamados, serão vacinados pelas equipes volantes. Para isso, devem fazer contato com o posto de saúde mais próximo para realizar o cadastro. Já aqueles que moram em áreas descobertas, podem fazer o contato através dos telefones (33) 3329-8121 ou (33) 98897-2007.

Ontem também foi realizada a aplicação da 2ª dose nos idosos que tomaram a 1ª dose da vacina Coronavac no dia 01 de abril. O público recebeu vacina através do esquema drive-thru em frente à tenda disposta na Praça da Estação.

Idosos acima de 61 anos que ainda não se vacinaram são chamados a procurarem o posto de saúde mais próximo de suas residências.