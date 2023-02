Secretaria de Obras segue promovendo manutenção de estradas rurais em Inhapim

INHAPIM -A região Leste de Minas Gerais foi bastante afetada pela incidência das chuvas dos últimos dias, e a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Obras Públicas, não parou um instante atendendo de maneira emergencial as regiões mais afetadas em nosso município.

Agora, com uma trégua nas chuvas, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” ao lado do secretário de Obras, Welisson Abrantes Martins, montou uma força tarefa para promoção de manutenção dos trechos mais críticos das estradas, recuperação de pontes e bueiros danificados nos distritos e povoados que por hora, afetam diretamente o trafego de veículos e o trânsito das pessoas, o que prejudica o escoamento da produção agrícola e consequentemente a economia do município.

Segundo o prefeito Marcinho, anualmente as secretarias de Obras, Planejamento e Coordenadoria Municipal de Defesa Civil se preparam para o período chuvoso, e em 2023 não foi diferente, mesmo sabendo que as chuvas que já caíram em 2023 superam e muito os danos causados no anteriormente. “As chuvas são de extrema importância para o meio ambiente e a nossa sobrevivência, mas trazem consigo alguns transtornos em nossas estradas vicinais, danificam pontes e bueiros de passagem de água, demandando uma resposta rápida para restabelecer a normalidade na vida da população”, disse o prefeito.

Nessa semana as máquinas estãonos dos distritos de Macadame, Jerusalém, Novo Horizonte, Itajutiba, Bom Jesus do Rio Preto com destino final em São José do Peixe, conforme explica o secretário Welisson Martins. “Estamos trabalhando com empenho na revitalização de nossas estradas rurais, e acredito que estamos no caminho certo para restabelecer um tráfego com um fluxo eficaz, com segurança e de qualidade para a população inhapinhense, contudo, peço a paciência e a compreensão de todos, pois o nosso objetivo é atender cada cantinho de Inhapim, sem distinção. Estamos priorizando as áreas mais afetadas no município pelas chuvas. Este serviço de manutenção e conservação de nossas estradas e pontes é imprescindível para manter o trânsito funcionando, principalmente nosso transporte escolar e o escoamento da produção agrícola em todo município”, explicou o secretário.

Assessoria de Comunicação