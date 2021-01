Secretaria de Obras elabora projeto para rua do Monte Líbano

Carro caiu em cratera que se formou no local após fortes chuvas

CARATINGA- A Secretaria de Obras da Prefeitura de Caratinga elabora novo projeto para a Rua Roberto Alves de Souza, no bairro Monte Líbano, onde a via está obstruída devido a uma cratera que se formou no mês de dezembro após fortes chuvas. A informação é da Prefeitura de Caratinga, que ainda declarou que já realizou o desentupimento da rede.

Quem passou pela via na manhã de ontem se deparou com um veículo preso na cratera. Conforme relatos de moradores, o acidente aconteceu na noite de terça-feira (26), mas, o proprietário não conseguiu fazer a retirada do carro. Com a dificuldade de visualizar o obstáculo, devido à baixa iluminação, bem como a falta de sinalização, não foi possível evitar o acidente.