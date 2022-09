Secretaria de Meio Ambiente realiza plantio simbólico de mudas com estudantes

CARATINGA- Neste 21 de setembro, Dia da Árvore, a Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos realizou uma ação simbólica de plantio de duas árvores na praça do loteamento Jardins La Vie. Para isso, contou com a contribuição de estudantes da Escola Estadual Moacyr de Mattos e da Escola Municipal Miriam Mangelli.

José Carlos Souza, secretário de Meio Ambiente, destaca a importância da ação envolvendo as escolas. “Estamos mais uma vez realizando um evento alusivo ao Dia da Árvore. A proposta é plantar nas crianças a ideia de que precisamos preservar a natureza, nos envolver com a melhoria da qualidade de vida e nada mais interessante do que esse gesto dos alunos das nossas escolas em favor da vida”.

O secretário também cita os benefícios para o local, a partir do plantio. “Estamos desenvolvendo na Semana do Meio Ambiente um programa que previa uma subida à Pedra Itaúna, que não ocorreu em virtude de chuvas do final de semana e agora estamos fazendo o plantio de árvores nessa praça bonita desse bairro novo, que precisa de receber juntamente com o carinho de todos nós uma arborização que vai possibilitar ao longo do seu desenvolvimento maior qualidade de vida para as pessoas que visitarem e que viverem nesse bairro”.

Os estudantes da Escola Estadual Moacyr de Mattos fizeram o plantio da Aroeira Salsa, árvore muito usada no paisagismo em geral. A aluna Joice Kely destaca a importância de preservar o meio ambiente. “Está sendo muito bom, pois viemos aqui com o intuito de plantar árvores. Mas, uma coisa muito engraçada que enquanto vamos plantar árvore aqui, lá em cima está desmatando. É muito difícil, é nosso país, mas, cada dia mais lutamos para que isso possa melhorar. Esse plantio tem que chegar a outros lugares e parar com o desmatamento”.

Enzo Gabriel tem apenas cinco anos e participou do plantio de uma muda de árvore samambaia. Apesar da pouca idade, demonstrou ser bastante consciente sobre cuidar da natureza. “É como nos velhos tempos, quando eu planto tudo que eu gosto. Muito importante para cuidar da árvore, porque nosso mundo é cheio de árvores. A árvore dá frutos e flor”.