Secretaria de Fazenda reduz atendimento presencial e disponibiliza serviços na internet

Medida visa diminuir a circulação de pessoas nas unidades fazendárias, em função do novo coronavírus

DA REDAÇÃO – A partir desta quarta-feira (18), a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) irá reduzir significativamente o atendimento presencial nas suas unidades por todo o estado. A medida, no entanto, não prejudicará cidadãos e contribuintes, pois a maior parte dos serviços prestados já está disponível pela internet.

Para ter acesso às funcionalidades oferecidas on-line, basta consultar a lista no Catálogo de Serviços.

Muitas dúvidas podem ser respondidas também pelo canal Fale Conosco, disponível no site da SEF. As unidades fazendárias ainda podem ser contatadas por e-mail e telefone.

O corte nos atendimentos presenciais visa reduzir a circulação de pessoas nas unidades fazendárias, em função da pandemia do novo coronavírus. A medida também cumpre o previsto no artigo 8º da Deliberação Comitê Extraordinário COVID-19, do dia 16/3/2020:

“Ficam temporariamente suspensos, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da epidemia causada pelo coronavírus (COVID-19), as visitações públicas e o atendimento presencial ao público externo que puder ser prestado por meio eletrônico ou telefônico”, consta no documento.

A recomendação é de que o deslocamento seja evitado, caso não haja urgência.