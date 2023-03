Secretaria de Estado de Justiça fala da morte de preso em Caratinga

“A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) informa que na noite da última quarta-feira (29/3), por volta das 19h, o detento Marcos Vinicius Braz, 28 anos, foi encontrado por um policial penal caído no corredor de um dos pavilhões do Presídio de Caratinga. Ele já estava sem os sinais vitais. Uma corda artesanal, conhecida como “tereza”, foi encontrada junto ao corpo e amarrada em uma das grades. Ele estava sozinho no local.

A Polícia Civil foi acionada para a realização de perícia e coleta de material, a fim de subsidiar a investigação criminal. As circunstâncias da morte serão investigadas. A direção da unidade prisional também abriu um procedimento administrativo”.

De acordo com informações obtidas pelo Diário de Caratinga, o detento será velado em Pingo-D’água de onde é sua família.