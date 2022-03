Secretaria de Esportes em Inhapim retoma aulas de hidroginástica

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através de uma parceria entre as secretarias de Esporte e Saúde/ Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF, retomou as atividades de hidroginástica na piscina da praça de esportes “João Felisberto Pereira”, beneficiando principalmente os grupos da terceira idade.

As pessoas que possuem mais de 45 anos e queiram participar das atividades de hidroginástica, devem dirigir-se até a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência ou informar seu agente comunitário de saúde.

O acesso pode ocorrer por recomendação médica ou por iniciativa própria. As atividades são supervisionadas pela profissional técnica do Nasf, educadora física Carolina Alves da Silva, todas as quintas-feiras a partir das 7h30, e também às 14h30 na praça de esportes. É necessário levar o cartão do Sistema Único de Saúde – SUS para cadastramento.

Segundo o secretário de Esportes Jean José Siqueira, é gratificante ver a retomada das atividades na praça de esportes em sua plenitude após um longo período parada devido a pandemia. “Ver nossos idosos e a população em geral retornando à praça de esportes é muito gratificante. Esse espaço foi pensado, construído e recentemente reformado e revitalizado pelo nosso prefeito Marcinho para que a população inhapinhense pudesse ter lazer, diversão e alegria”, ressaltou o secretário de Esportes.

Para educadora física Carolina Alves da Silva, a hidroginástica é uma atividade que beneficia diretamente a saúde das pessoas, pois melhora a força muscular, resistência, flexibilidade e equilíbrio. “A hidroginástica comparada a exercícios terrestres, reduz o impacto sobre articulações e apresenta menor risco de lesões. A prática é recomendada para melhorar a capacidade motora funcional e independência de toda população, mas principalmente da pessoa idosa” finalizou.

Assessoria de Comunicação