Secretaria de Esportes e Lazer realiza cadastro esportivo

MANHUAÇU – Está disponível até o dia 16 de fevereiro, o Cadastramento Esportivo 2025. A iniciativa da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, é destinada a atletas e entidades esportivas para concessão de incentivos promovidos pelo Fundo Municipal de Esportes.

A instituição e os atletas cadastrados para desenvolvimento das atividades esportivas, deverão apresentar para o ano de 2025, um plano de trabalho para poderem receber os recursos, que será concedido após aprovação do Conselho Municipal de Esportes.

“Pelo segundo ano, estamos abrindo esse cadastro, para que possamos, mais um vez, democratizar o acesso aos recursos do Fundo Municipal de Esportes e dar oportunidade a atletas e entidades esportivas do nosso município. Serve também para motivar a prática esportiva em Manhuaçu, por meio de eventos e competições e conhecermos ainda mais quem trabalha no setor”, destacou Victor Rocha, secretário da pasta.

SECOM – Prefeitura de Manhuaçu