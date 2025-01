Secretaria de Esportes de Manhuaçu inicia preparativos do Campeonato de Bairros 2025

MANHUAÇU – Como parte dos trabalhos de organização para a realização do Campeonato de Bairros 2024, foi realizado nos dias 13 e 14 de janeiro o congresso técnico da competição, reunindo representantes dos times da primeira e segunda divisão.

A reunião serviu, para além de definir as regras que nortearão o campeonato, estabeleceu quais os times irão competir, construção das chaves de disputa e o início da competição, que será no segundo semestre de fevereiro, no Estádio JK. “Fizemos dois congressos técnicos do Campeonato de Bairros 2025 e nós estamos muito otimistas, para que esse campeonato seja feito da melhor maneira possível. Queremos toda a comunidade dentro do Estádio JK, prestigiando cada bairro, nas séries A e B”, comentou Victor Rocha, secretário de Esportes e Lazer.

Na edição da competição em 2024, as equipes São Jorge F.C, Boca Juniors (São Francisco De Assis), Lala Car (Engenho Da Serra) e Santana F.C. foram rebaixadas para a segunda divisão. Enquanto os times do E.C São Vicente, Serralheria Duda (Engenho Da Serra), Matinha A e BJ F.C (Bom Jardim) garantiram o acesso à primeira divisão.