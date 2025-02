Secretaria de Educação realiza reunião de alinhamento para o início do ano letivo em Manhumirim

MANHUMIRIM – A Secretaria de Educação de Manhumirim, que tem como secretária, Kelly Genelhu Braga, e secretária Adjunta, Erica Laureano Diniz, realizou no último dia 31 de janeiro, uma reunião com a equipe pedagógica, bem como com diretoras, vice-diretoras e vice-diretores das escolas municipais, para dar início ao Ano Letivo de 2025.

O encontro, que simbolizou o começo de uma nova jornada de aprendizado e compromisso, teve como principal objetivo apresentar as diretrizes iniciais e esclarecer dúvidas sobre o planejamento do ano letivo.

Conforme explicou a secretária de Educação, Kelly e secretária adjunta, Érica, foi um momento de diálogo e troca de ideias, no qual as gestoras puderam compartilhar expectativas e sugestões para garantir um ano ainda mais produtivo e enriquecedor para os alunos da Rede Municipal de ensino.

O prefeito Serginho Borel e o vice-prefeito, Sebastião Tristão também estiveram presentes para dar as boas-vindas a toda a equipe, reforçando o compromisso da administração municipal com a Educação, valorizando a importância da qualidade do ensino em Manhumirim.

As aulas começam na próxima segunda-feira, 10 de fevereiro.

Vale destacar que em dezembro de 2024, Manhumirim conquistou o “Selo Ouro” em Alfabetização. A Premiação Nacional foi um reconhecimento do Ministério da Educação (MEC), que atestou a excelência das práticas pedagógicas e políticas públicas implementadas no município.

Valdir Vieira