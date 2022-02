Secretaria de Educação promove Encontro de Educadores da Rede Municipal de Ensino

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última sexta-feira (04) foi realizado o Encontro de Educadores da Rede Municipal de Ensino, que contou com a presença dos professores, diretores e supervisores das escolas municipais. No evento, a convidada especial, Leilamar Pires, realizou uma palestra interativa com o tema: “É possível encantar a Educação: entre o ensinar e o aprender.”

De acordo com a secretária de educação, Meire Débora Silveira, o objetivo do Encontro foi ressaltar a importância do trabalho de cada profissional na promoção do desenvolvimento constante dos estudantes.

No Encontro, todos interagiram e puderam expressar um pouco da alegria de retomar as atividades presenciais nas Escolas. Para os profissionais de educação, os dois últimos anos trouxeram grandes desafios em decorrência da pandemia e neste momento, com o avanço da vacinação, (que está se estendendo às crianças do município) a sensação é de alívio e a expectativa é de que a vida vá voltando à normalidade e a alegria se torne constante novamente nas Escolas Municipais.

Segundo a secretária de Educação, esse Encontro acontece todos os anos e é gratificante ver a alegria e empolgação de cada profissional da Rede Municipal de Ensino. Para ela, todos são importantes e merecem ter a dedicação e o profissionalismo respeitados e reconhecidos sempre…

A prefeita Wilma Pereira também participou do Encontro e destacou que, começar o ano letivo com alegria é fundamental, pois isso reflete diretamente na promoção de uma educação de qualidade, o que já se tornou uma marca registrada da Rede Municipal de Ensino.

Assessoria de Comunicação