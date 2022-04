Secretaria de Educação promove capacitação profissionais da rede municipal

INHAPIM – A Secretaria de Educação em Inhapim promoveu nessa última segunda-feira (25) um dia inteiro de capacitação do sistema “Aprende Brasil – Editora Positivo”, para todos os seus professores, monitores, supervisores da creche, educação infantil e 1º ao 5º ano ensino fundamental.

A parceria com o Sistema de Ensino “Aprende Brasil” Editora Positivo, trouxe as educadoras Flávia Fernandes, Michelle Batistelle e Luciane Ferreira que palestraram nas escolas municipais “Ione Ambrosina de Siqueira” e “Dr. Alípio Fernandes” com os temas: “Alfabetização e Letramento; Ler, compreender e interpretar estratégias; e também “Aprendizagens Matemáticas”.

Os educadores, monitores e supervisores do 1º ao 5º ano do município de Inhapim concentraram-se na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira” e os educadores, monitores e supervisores da creche e educação infantil na escola municipal Dr. Alípio Fernandes.

Com a capacitação as educadoras e palestrantes Luciane Ferreira, Michelle Batistelle e Flávia Fernandes do “Sistema Aprende Brasil” esclareceram estratégias didáticas que poderão ser utilizadas com os alunos em sala de aula, compreensão e fixação dos conteúdos propostos pelo excelente material da Editora Positivo, ofertado aos alunos em caráter gradativo, aderido pelo município.

A abertura do evento ficou a cargo do prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e da secretária municipal de Educação, Carla Ervilha. “Estamos extremamente contentes em receber nossos monitores, professores, supervisores da rede municipal de educação para mais uma capacitação da qualidade do ensino ofertado pelo município. Quando aderimos ao Sistema de Ensino “Aprende Brasil” da editora Positivo, uma das vantagens que visualizamos para assinatura do contrato foi, o constante processo capacitatório que eles oferecem aos educadores onde estão inseridos. Oferecer conhecimento aos nossos professores é primordial para eficiência no processo educacional, sendo nossos alunos diretamente beneficiados nesta troca de conhecimento. É criar mecanismos para uma escola mais atrativa e competitiva,” informou o prefeito Marcinho.

A secretária de Educação, Carla Ervilha da Silva Araújo, agradeceu a presença massiva dos professores da rede municipal de ensino. “Quero agradecer a cada servidor aqui presente por ter atendido nosso convite e vindo participar do processo de capacitação que o Sistema de Ensino “Aprende Brasil” da editora Positivo oferece à cada um de vocês. Estar preparado para trabalhar com o material disponibilizado pelo município via Sistema “Aprende Brasil” é fator determinante para um bom aprendizado em sala de aula, culminando em melhores índices nos indicadores educacionais,” concluiu Carla Ervilha.

