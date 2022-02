Secretária de Educação faz balanço positivo da volta às aulas

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Em Santa Bárbara do Leste, as aulas da rede municipal de ensino foram retomadas de forma presencial no dia 7 de fevereiro. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Meire Débora Silveira, o resultado da primeira semana foi satisfatório. Segundo ela, os estudantes estão empolgados com o retorno e, como solicitado nas Escolas, eles estão seguindo os protocolos sanitários definidos.

De acordo com Meire Débora, as equipes pedagógicas estão preparadas para esse momento: “Nos dois últimos anos os profissionais da rede municipal se reinventaram para atender a demanda dos estudantes e eles foram capacitados para esse momento de retorno presencial. Hoje, estamos muito satisfeitos com os resultados e, em parceria com os pais e com total apoio do Governo Municipal, trabalhamos seguindo as determinações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde, buscando sempre promover educação de qualidade e cuidar da segurança dos nossos alunos”, destaca a Secretária.

A prefeita Wilma Pereira deseja a todos um bom retorno e ressalta que está empenhada em, junto às equipes pedagógicas e às famílias, promover o melhor ensino para todos os estudantes da rede municipal de Santa Bárbara do Leste.

Assessoria de Comunicação