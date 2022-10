Secretária de educação fala sobre incêndio em galpão da prefeitura

CARATINGA – A prefeitura de Caratinga ainda não conseguiu contabilizar o tamanho do prejuízo com o incêndio que destruiu o galpão que fica na avenida Dário Grossi e armazenava todo o material da secretaria de Educação, além de merenda escolar.

O incêndio começou por volta das 23h30 dessa última quarta-feira(28) e só foi totalmente controlado pelos bombeiros militares na manhã dessa quinta-feira(29). Foram usados 31 mil litros de água para apagar o fogo e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Uma parte da via foi interditada e a estrutura física do local ficou quase toda comprometida.

As chamas provocaram grande destruição, como a perda de material do almoxarifado da Secretaria, além de dois veículos que realizavam o transporte da merenda escolar, mas que possuem seguro.

Segundo a secretária de Educação, Elaine Teixeira Cardoso Alves houve uma grande perda material. “Muito triste a notícia, mas temos que agradecer a Deus por não ter nenhuma vítima. Tivemos uma perda de material, está sendo feito todo levantamento, para apurar quantidades e valores do que perdemos e repor o mais rápido possível”, afirmou Elaine Teixeira.

