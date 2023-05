Secretaria de Educação e Sebrae realizam capacitação para professores da rede municipal de Inhapim

INHAPIM – Nos dias 17 (quarta-feira) e 18 (quinta-feira) a secretaria de Educação em parceria com o Sebrae-MG (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) promoveu mais uma capacitação para docentes da rede de ensino do município com o tema “Estratégias Educacionais Vivenciais”. Este curso tem como objetivo capacitar os professores para aplicação de atividades vivenciais utilizando o Ciclo de Aprendizagem Vivencial – CAV, que é uma ferramenta de ensino para a condução do processo educacional, que identifica possibilidades para a geração de um ambiente favorável à cultura empreendedora e o desenvolvimento do empreendedorismo nas instituições de ensino.

Segundo a secretária de Educação, Carla Ervilha da Silva Araújo, capacitar os professores e demais servidores da rede municipal de ensino é um investimento constante da administração municipal com o objetivo de melhorar a qualidade do ensino e ampliar os horizontes do conhecimento dos educadores. “O Curso oferece uma abordagem teórica completa sobre atividades vivenciais e o ciclo de aprendizagem vivencial. Além disso, ensina a postura adequada do facilitador e a estruturação de estratégias educacionais vivenciais, que podem ser aplicadas em sala de aula”, informou Carla Ervilha.

Segundo o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, o processo de aprendizagem vivencial é fundamental para que os estudantes possam desenvolver suas habilidades em conjunto com outros alunos em ambiente educacional. E para auxiliar nesse processo, a prefeitura de Inhapim e o Sebrae oferecem o curso de capacitação para os professores da educação básica do município. “O Curso Estratégias Educacionais Vivenciais é uma capacitação para professores e professoras que desejam aprimorar suas habilidades de ensino. Por meio do Ciclo de Aprendizagem Vivencial, os educadores são treinados para utilizar atividades que estimulem a participação dos alunos, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de habilidades interpessoais. O curso, também tem como objetivo, contribuir para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor na instituição de ensino. Ao capacitar professores para identificar oportunidades e estimular o empreendedorismo entre os alunos, o curso cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de novos negócios e ao fortalecimento do ecossistema empreendedor”, disse o prefeito.

Assessoria de Comunicação