Secretária de Educação e ex-assessor do executivo presos

O ex- assessor do executivo, Flávio Araújo Pacheco da Silveira e a secretária de Educação, Alverina Mariana da Silva, conhecida como “Vera”, foram presos operação policial denominada “Forasteiros”.

O nome da operação faz referência à nomeações de integrantes de uma organização criminosa estranhas ao município de Caratinga que assumiram cargos de primeiro escalão na prefeitura de Caratinga com único objetivo de praticar crimes.

Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária nos municípios de Caratinga, Ubaporanga, Ipatinga, Santana do Paraíso, Belo Horizonte, Mateus Leme, Betim e Juatuba.

A operação contou com a participação de 77 policiais civis das delegacias de Caratinga, Inhapim, Ipanema, Ipatinga e Belo Horizonte (DHPP e DEOESP).

O objetivo da operação foi desarticular uma organização criminosa que se instalou na Prefeitura de Caratinga e por meio de fraudes licitatórias, desviavam dinheiro do erário para beneficiar os integrantes da organização.

Outras três pessoas ainda estão sendo procuradas neste momento para efetivar a prisão.

Detalhes da investigação serão divulgados em coletiva à imprensa às 17h com os delegados Ivan Lopes Sales e Luiz Eduardo Moura Gomes