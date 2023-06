Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Leste realiza capacitação para profissionais da Educação Infantil

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A Secretaria de Educação de Santa Bárbara do Leste promoveu na última sexta-feira (16) capacitação para todos os profissionais da Educação Infantil, “Capacitar para melhor realizar”. O evento contou com palestra da bacharela em pedagogia Silvone Sena.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, “a realização de capacitações e palestras para os profissionais da creche e dos primeiros anos escolares das crianças visa fortalecer cada vez mais a base da aprendizagem, diminuindo os problemas de aprendizagem enfrentados, no futuro, pelos alunos”.

A secretária de Educação, Meire Débora, abriu o evento pedindo para que todos se apresentassem e falassem um pouco de suas perspectivas em relação à educação e a seus alunos.

A prefeita Wilma Pereira reafirmou o compromisso com uma educação de qualidade e a importância das crianças para o futuro do país.

Dando continuidade ao evento, a palestrante Silvone Sena convidou os participantes a olharem pra dentro de si, e a seguir para o outro. A palestra teve um tom muito teatral e dinâmico, trazendo aprendizado e inovação para os profissionais.

Ao final do evento todos aplaudiram de pé, saindo renovados para realizarem seu trabalho com ainda mais brilhantismo.

