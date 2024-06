Secretaria de Educação de Conselheiro Lafaiete suspende uso de livro de Ziraldo em escolas após polêmica

DA REDAÇÃO – Um livro utilizado nas escolas municipais de Conselheiro Lafaiete está causando polêmica e principalmente dúvidas entre os pais de alunos. Usando a sua rede social, o pastor Chrystian Dias afirmou que pais de alunos da Escola Municipal Marechal Deodoro da Fonseca reclamaram da distribuição do livro “O Menino Marrom”, do caratinguense Ziraldo, falecido este ano.

Segundo o pastor, apesar do livro infantil ter o objetivo de abordar sobre o racismo, a obra induz as crianças a violência e a desejar o mal para as pessoas. Chrystian Dias alertou sobre o conteúdo do livro. Após a polêmica, nesta quarta-feira, 19/6, a Secretaria Municipal de Educação anunciou que suspendeu o livro.

Nota da Secretaria Municipal de Educação

O “Menino Marrom” é um livro infantil escrito por Ziraldo, conhecido autor brasileiro e publicado em 1986. Uma das principais obras infantis a abordar os temas sociais, aborda de forma sensível e poética temas como diversidade racial, preconceito e amizade.

A história é centrada em dois personagens principais: o Menino Marrom e o Menino Branco que apesar de suas diferenças, desenvolvem uma amizade genuína e se divertem juntos. O livro é um recurso valioso na educação, pois promove discussões importantes sobre respeito às diferenças e igualdade. Utilizando uma linguagem simples e ilustrações atraentes, Ziraldo consegue envolver as crianças e facilitar a compreensão de conceitos complexos como racismo e empatia.

Ao abordar esses temas desde cedo, “Menino Marrom” ajuda a construir uma base sólida para o desenvolvimento de atitudes positivas e inclusivas nas novas gerações. Lamentamos que tenham havido interpretações dúbias acerca do mesmo e levando em conta nosso respeito aos pais e a comunidade escolar, a Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete, diante das diversas manifestações e, divergência de opiniões, procedeu a solicitação de suspensão temporária dos trabalhos realizados sobre o livro “O Menino Marrom”, do autor Ziraldo, a fim de melhor readequação da abordagem pedagógica evitando assim interpretações equivocadas

A Secretaria em sua função de gestão e articulação entre escola e comunidade compreende ser necessário momento de diálogo junto aos responsáveis para que não sejam estabelecidos pensamentos precipitados e depreciativos em relação às temáticas abordadas.

A Secretaria reitera a qualidade das obras literárias contempladas em acervo bibliográfico de dimensão nacional, salienta que todo o planejamento pedagógico perpassa pelos documentos norteadores que regem a educação nacional e se baseia no desenvolvimento integral dos estudantes, prezando pela autonomia; entretanto, cabendo ao momento melhor análise e reflexão sobre o uso institucional da obra em questão.

Conselheiro Lafaiete, 19 de junho de 2024

Secretaria Municipal de Educação

Fonte: Lafaiete Agora