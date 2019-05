Secretária de Educação, Cultura e Esporte pede exoneração do cargo

Executivo ainda não divulgou quem assumirá a pasta que era ocupada por Lara Maia desde agosto de 2017

CARATINGA- O decreto executivo foi publicado na edição da última sexta-feira (3), no Diário Eletrônico do Município. Lara Cristina Maia Rodrigues Ferreira foi exonerada, a pedido, do cargo de provimento em comissão de secretária de Educação, Cultura e Esporte.

Lara, que é professora há 22 anos e tem formação em Pedagogia e Letras, foi cedida pela Prefeitura de Santa Bárbara do Leste, onde é efetiva, mas já ocupou o cargo de chefe de gabinete e assessora política; para assumir a pasta no governo de Dr. Welington em agosto de 2017. A nomeação se deu quando Marlete Pereira pediu exoneração.

O executivo ainda não divulgou quem assumirá a pasta.