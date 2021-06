Secretaria de Assistência Social e Senar firmam parceria para promoção de curso de saúde e atenção ao idoso

INHAPIM – A Secretaria de Assistência Social de Inhapim em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAR-, está promovendo até o próximo sábado (19), um curso de saúde e atenção ao idoso na escola municipal “Ione Ambrosina de Siqueira” contando com a participação de nove pessoas. Essa iniciativa visa capacitar os alunos para atuarem no convívio diário e reconhecerem as limitações da pessoa idosa.

Segundo a ministradora do curso e enfermeira Janaína Dornelas Pessoa Gomes, o conteúdo programático inclui a abordagem dos temas, “Aspectos Psicológicos e o Contexto Domiciliar”, “Cuidados Básicos de Enfermagem com a Pessoa Idosa”, “Nutrição do Idoso – Aspectos práticos”, “Identificando Demências”, “Saúde Bucal no envelhecimento saudável”, “Cuidando do Cuidador”, “Aspectos Sociais do Envelhecimento, Políticas Sociais para os idosos e tipos de violência na pessoa idosa”, “Incontinência Urinária”, “Independência e autonomia/Aspectos Psicoemocionais da Pessoa Idosa”, “Prevenção de quedas no Idoso, benefícios da atividade física e aspectos fisioterapêuticos do envelhecimento”. “Preparar um cuidador ou cuidadora para lidar com este público proporciona melhor qualidade de vida para a pessoa idosa. Quando o cuidador tem o conhecimento básico para atendimento ao idoso, os índices de internação e complicações dos que estão recebendo os cuidados diminuem” afirmou a profissional de saúde.

Já o mobilizador do Senar em Inhapim, Wagner Teixeira Pinto, lembra que o envelhecimento humano com seus mitos e verdades, e as atitudes diante desse processo de vida para vencer o medo de envelhecer será o primeiro tema a ser discutido no curso. “Como bem lembrou a ministradora do curso, Janaína Dornelas, a grade didática é extensa e enriquecedora no que tange ao acesso ao conhecimento para lidar com a pessoa idosa, no curso serão abordados diversos temas, dentre eles os aspectos psicossociais com referência as implicações da aposentadoria, lazer e ocupação do tempo livre, a família do idoso, abandono e maus tratos”, disse Wagner.

Maria Izabel Peixoto Silva, secretária de Assistência Social, explica que já foram 30 pessoas capacitadas em cursos ministrados em Inhapim com foco no cuidado e bem estar da pessoa idosa. “A parceria com o SENAR-MG e a Secretaria de Assistência Social tem frutificado, prova disso são as inúmeras capacitações que estamos promovendo para comunidade inhapinhense. O curso de saúde e atenção à pessoa idosa vem de encontro com a política municipal de assistência e apoio a pessoa idosa desenvolvida pela secretaria” concluiu.