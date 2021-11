Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente recebe doação de 5 mil mudas de ipê roxo

ENTRE FOLHAS – Nesta quarta-feira, 03, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente recebeu a doação de 5 mil sementes de ipê roxo. A oferta foi feita pelo Professor e ex-secretário da pasta, Carlile Marcos Franco, que atuou por um mandato, na gestão de 2009 a 2012. A entrega foi feita pessoalmente, na sede da Secretaria, com o pedido que Entre Folhas fique florida na primavera dos próximos anos.

A atual secretária, Regiane Souza, enalteceu a iniciativa. Segundo ela, muitas conquistas do setor se devem a projetos iniciados enquanto o Carlile era secretário. “A administração dele foi de grande contribuição ao Município. A instituição do Banco de Alimentos, por exemplo, é fruto do trabalho dele, que na época criou políticas que possibilitaram a existência do programa de segurança alimentar hoje. Além disso, criou o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Codema) e o de Agricultura, essenciais para a proteção do meio ambiente, na esfera municipal. Graças ao pioneirismo dele, hoje nós conseguimos avançar, implantando e desenvolvendo projetos idealizados por ele lá atrás, como o cercamento das nascentes e a construção de fossas sépticas. Tenho muito respeito pelo trabalho dele”, completa.

Carlile explica que coletou as sementes de árvores da sua propriedade e que ao fazer a doação, o desejo era que todos os entrefolhenses fossem beneficiados. “Todas as pessoas ficam encantadas na floração dos ipês. Assim nossa Cidade pode ganhar um visual diferente nesta época”, sintetiza.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente informou que as sementes foram encaminhadas ao para o Viveiro Municipal Milton Vieira, para a germinação das sementes.

Assessoria de Comunicação