Secretaria de Agricultura busca soluções para estradas rurais

Escoamento de produtos ficou ameaçado após as chuvas

CARATINGA – Após as chuvas do último final de semana em Caratinga e região, várias estradas da zona rural ficaram interditadas por deslizamentos de terra ou danificações nas pontes.

A secretaria de Agricultura, chefiada por Alcides Leite de Mattos Sobrinho, fe z um levantamento em toda extensão rural que abrange dez distritos e mais de vinte comunidades rurais para buscar soluções junto ao executivo. “Tivemos em diligência junto com a equipe da Secretaria de Agricultura em vários distritos e observamos várias estradas com problemas de deslizamentos, pontes avariadas, estradas de asfalto com rachaduras, dificultando o escoamento agrícola do município. No primeiro momento está sendo feito trabalho de avaliação, a Secretaria de Agricultura não tem equipamento, quem tem é a Secretaria de Obras. Os levantamentos estão sendo encaminhados ao prefeito Wellington Moreira para que ele decida o que fazer dentro dos recursos disponíveis”, explicou o secretário Alcides Leite.

Alcides ressalta que não é possível atender a todos os distritos de uma só vez, portanto a prioridade será para os mais afetados. “Não temos como atacar isso de frente única, alguns distritos estarão mais afetados que outros. Junto do gabinete de crise vamos tentar resolver esses problemas do setor agrícola, que depende das estradas para o escoamento e chegada de insumos aos produtores”.

Outra preocupação do secretário de Agricultura é o transporte escolar na zona rural. “Está chegando o início do ano letivo, que é uma grande preocupação da Secretaria, para isso solicitamos apoio intensificado para tirar as terras que caíram nas estradas que ligam os distritos. Então pedimos que a Secretaria de Obras e o prefeito deem atenção especial a esse problema”, conclui o secretário.

AGRONEGÓCIOS

O diretor de Agronegócios da prefeitura, José Corintho Araújo Costa, disse que nos últimos dias teve a oportunidade de percorrer a zona rural com secretário Alcides para fazer o levantamento dos problemas em decorrência das chuvas, e assim passar para o prefeito Welington e Secretaria de Obras providenciarem os maquinários necessários. “Estamos tendo dificuldade em levar insumos e adubos para as propriedades, e também em escoar a produção para o Ceasa e mercados consumidores mais próximos. O agronegócio é muito importante para a região, o produtor rural e as pessoas que trabalham no campo movimentam a economia do município”, ressaltou José Corinto.

PECUÁRIA

O diretor de Pecuária, Ciro Ferreira de Vasconcelos, explica que Caratinga é um município essencialmente agropecuário, pois a renda em grande parte vem da área rural.

No tocante à bacia leiteira, Ciro disse que é bem expressiva, mas com as chuvas da semana passada, o escoamento ficou prejudicado. “O leite deve ser coletado a cada três dias pelos caminhões que o beneficiam. Com as chuvas fortes dificultou o trânsito dos caminhões leiteiros. O abastecimento na área urbana também fica prejudicado, e também a pastagem que deve ser transformada em alimento para o gado, para produção de leite e carne. Não tendo estrada adequada, o caminhão de leite e o de insumo não tem como chegar ao destino final”, disse Ciro.

A dificuldade do escoamento, segundo Ciro, atinge também a segurança alimentar. “Não tendo como o transporte ser feito, os alimentos produzidos no campo não tem como chegar aos grandes centros distribuidores, como a Ceasa em Caratinga, os comércios varejistas na região e outros. Junto com o secretário Alcides andamos pela malha secundária do município e observamos vários pontos que precisam ser recuperados imediatamente, ou nos próximos dias podemos ter agravada a segurança alimentar no município e também na propriedade rural”, explicou Ciro.