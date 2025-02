Sebraetec FIV inicia novo ciclo na região de Caratinga; confira como participar

Sebrae Minas viabiliza acesso de criadores de gado em pequenas propriedades à tecnologia de melhoramento genético; inscrições vão até 21/2

CARATINGA – Com o objetivo de aperfeiçoar a qualidade genética dos rebanhos bovinos e aumentar a produtividade das propriedades rurais de Caratinga e região, o Sebrae Minas mantém abertas, até o dia 21 de fevereiro, as inscrições para o novo ciclo do Sebraetec FIV – programa de melhoramento que utiliza a inseminação artificial.

Os participantes terão 70% dos custos do programa subsidiados pela entidade, além da assessoria de um consultor técnico em aspectos como manejo e adequações na alimentação para garantir melhores resultados. Os interessados devem procurar a Agência de Atendimento do Sebrae Minas, em Caratinga, ou entrar em contato pelo número: (33) 99918-9140.

Com apoio do programa, o proprietário da Fazenda Flor de Maio, Wesley Flávio Soares, alcançou rentabilidade 25% superior. “Ainda observei que tivemos mais facilidade na comercialização devido à garantia de procedência genética que o programa oferece. É possível rastrear toda a árvore genealógica dos animais, o que facilita na seleção genética do rebanho e gera maior liquidez do investimento, já que a demanda por animais de boa procedência no mercado é alta”, afirma o produtor.

Descendente de uma família de criadores de gado, ele já fazia uso da FIV em seu rebanho, mas procurou o Sebrae em busca de resultados com maior rentabilidade. Atualmente, ele cria cerca de 100 cabeças de gado em regime de semiconfinamento, com objetivo de comercialização dos animais para cria, recria e reprodução.

Apesar de não criar gado com o objetivo de produzir leite, Wesley Soares acompanha o desempenho dos animais cujos embriões foram gerados em sua fazenda na vida adulta. Segundo ele, seus compradores estão reportando uma produção média de 30 quilos de leite por dia. “Com o Sebraetec, hoje, desenvolvemos e comercializamos animais de alta produtividade a um custo bem mais acessível aos criadores da região”, completa.

Sebraetec FIV em Caratinga

Em 2023, data da última contagem do IBGE, o rebanho bovino em Caratinga chegou a 40,8 mil cabeças. Desde o início do programa Sebraetec FIV na região, em 2020, foram investidos cerca de R$ 500 mil e realizadas 750 transferências de embriões, com índice de 60% de conversão. Ou seja, a cada 100 embriões implantados, 60 se tornaram prenhezes.

Em 2024, o programa alcançou 80% na taxa de conversão em prenhez, a maior já registrada na região e uma das mais altas no estado. O último grupo do Sebraetec, em Caratinga, contou com 48 produtores participantes.

Fertilização in vitro

A sigla FIV se refere ao processo de fertilização in vitro de bovinos, no qual o óvulo de uma vaca é fecundado em laboratório, acelerando o melhoramento genético do rebanho, e o aproveitamento das fêmeas mais novas ou mais velhas – que naturalmente teriam mais dificuldades na fecundação. O método FIV também viabiliza gestações múltiplas de embriões de uma única doadora em um mesmo ciclo, possibilitando o nascimento de fêmeas com qualidade genética ideal para a pecuária de leite. Dessa forma, é possível padronizar o rebanho de acordo com o sistema de produção, aumentando a rentabilidade para o produtor rural.

O Sebraetec FIV ainda estimula o desenvolvimento tecnológico, a inovação no setor e cria oportunidades de trabalho para diversos profissionais e empresas. De acordo com a analista do Sebrae Minas Mirelly Viana a iniciativa tem o objetivo de ampliar o acesso dos produtores aos embriões de animais com genética superior, a custos reduzidos. “O programa é importante para valorizar a atividade, gerando emprego e renda para as propriedades rurais da região, que têm forte vocação para produção leiteira”, destaca.

Serviço:

Sebraetec FIV

Inscrições: até o dia 21 de fevereiro

Informações: (33) 99918-9140

Agência de Atendimento do Sebrae Minas em Caratinga: Av. Dário da Anunciação Grossi, 571 – loja 1 – Dário Grossi, Caratinga