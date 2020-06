Sebrae Minas retoma atendimento presencial em Caratinga

Porém, atendimento será feito somente com agendamento

CARATINGA – O Sebrae Minas iniciou em maio o retorno gradativo do atendimento presencial em suas 58 agências no estado. A Agência de Atendimento em Caratinga retornou as atividades no início desta semana, seguindo as determinações previstas no decreto municipal.

Inicialmente, o atendimento na unidade será realizado de segunda a sexta-feira, entre 8h30 e 12h30, com exclusividade para realizar a declaração anual do DASN-MEI, para os micro e pequenos empreendedores que ainda não fizeram o procedimento. Outras demandas serão atendidas por agendamento prévio pelo 0800 570 0800, WhatsApp (31) 9 9822-8208 ou pelo (33) 3321-6829.

Atendimentos agendado é uma medida que visa a respeitar a capacidade máxima de pessoas permitida em cada agência, garantindo a segurança de clientes e colaboradores. Outras medidas de segurança adotadas são uso obrigatório de máscara de proteção, sinalização dos ambientes para garantir o distanciamento mínimo entre as pessoas e disponibilização de álcool em gel 70% em todos os espaços de atendimento.

O Sebrae Minas suspendeu seu atendimento presencial no dia 23 de março, seguindo as orientações das autoridades nacionais de saúde. De lá para cá, intensificou seu atendimento remoto, mantendo a prestação de serviços de orientação e capacitação para pequenos negócios. Por meio do portal sebrae.mg, os empreendedores podem acessar os canais de atendimento remoto e os conteúdos online de orientação e capacitação empresarial oferecidos pelo Sebrae Minas.