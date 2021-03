Sebrae Minas realiza seminário para produtores rurais e “Café na Apac”

Durante o Café, será apresentado o planejamento de 2021 do programa “Primeiros Passos”

CARATINGA– O Sebrae Minas em Caratinga irá realizar um seminário para produtores rurais e um “Café na Apac”, onde será apresentado o planejamento 2021 do programa “Primeiros Passos”. As atividades serão realizadas seguindo as normas do Ministério da Saúde e de acordo com o decreto estabelecido pelo município de Caratinga, para a prevenção da covid-19.

No dia 17 de março, será realizado on-line, a partir das 19h, o seminário “Sustentabilidade e Produtividade na Região do Ribeirão do Lage”. O evento tem como objetivo informar aos produtores sobre a importância do desenvolvimento sustentável do Ribeirão do Lage, que abrande as cidades de Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas e Caratinga. Podem se inscrever gratuitamente, produtores rurais da região. O evento é uma realização do Sebrae Minas em parceria com o Sicoob Credcooper.

Para a analista do Sebrae Minas Mirelly Viana, a região do Ribeirão do Lage será fortemente trabalhada a fim de gerar a sustentabilidade local, o que, segundo ela, irá impactar diretamente na cultura cafeeira. “A iniciativa tem muito a contribuir para o desenvolvimento local, não somente na zona rural, mas em toda a comunidade”.

Já no dia 25 de março, a partir das 8h30, será realizada na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac), mais uma edição do “Café na Apac”. A iniciativa faz parte do programa “Próximos Passos”, realizado pelo Sebrae Minas nas Apacs da regional Rio Doce e Vale do Aço. O evento tem o objetivo de apresentar o planejamento de 2021 para as empresas apoiadoras. Apenas convidados e interessados em conhecer o projeto poderão participar. O contato deve ser feito pelo telefone (33) 3321- 6829.

“É de fundamental importância esse encontro com os apoiadores, para a atuação do programa Próximos Passos com a Associação. Além disso, queremos fortalecer a relação dos recuperandos com empresários da região”, ressalta a analista.

Próximos Passos

O programa começou em 2016, quando alguns recuperandos da Apac de Caratinga buscaram o apoio do Sebrae para se formalizarem. O objetivo da iniciativa é capacitar os internos e reinseri-los no mercado, por meio da sensibilização de empresários da região; e melhorar a gestão da entidade, visando torná-la autossustentável.

PROGRAMAÇÃO

Seminário “Sustentabilidade e Produtividade na Região do Ribeirão do Lage” (On-line)

Data da atividade 17 de março

Horário: 19h

Local: WebnarJam

Público: produtores rurais de Caratinga e região

Inscrições: https://forms.gle/L9SMJYx1qz59fZxZ7

“Café na APAC” – unidade Caratinga

Data da atividade 25 de março

Horário: 8h30

Local: Apac de Caratinga – Córrego Cachoeirinha (Bias) – Zona Rural – Caratinga

Público: empresários, convidados e interessados que já integram ou que tenham interesse em conhecer o projeto.

Contato: (33) 3321- 6829